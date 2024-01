Ford Mustang Mach-E ponownie dostępny w programie „Mój Elektryk”. Nowe baterie LFP już w polskiej ofercie

Nowe baterie w Mustangu Mach-E w polskiej ofercie

Przede wszystkim w ofercie Forda Mustanga Mach-E pojawią się baterie produkowane w nowej technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe). W samochodach z baterią o standardowej pojemności zastąpią one te produkowane w technologii NMC (niklowo-manganowo-kobaltowe).

Nowa bateria to szereg korzyści dla użytkowników elektrycznego Mustanga. Najważniejszą z nich jest zwiększenie pojemności użytecznej baterii z 70 do 72,6 kWh. Tym samym zwiększy się także zasięg samochodu – w przypadku napędu na tylne koła średni zasięg według WLTP wzrośnie z 440 do 470 km, a w przypadku napędu na wszystkie koła z 400 do 428 km.

Istotną zmianą jest również zwiększenie maksymalnej mocy ładowania. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe w Mustangu Mach-E mogą być ładowane prądem stałym (DC) o mocy do 150 kW, podczas gdy baterie o standardowym zasięgu produkowane w technologii NMC mogły być ładowane maksymalna mocą do 115 kW. Tym samym aż o 15% zmniejszy się czas ładowania samochodu, który dodatkowo jest bardziej przystosowany do takich czynności. Bateria LFP lepiej znosi bowiem częste doładowywania – można ją regularnie ładować do 100%, co nie jest zalecane w przypadku baterii NMC. Co więcej, w ciągu 10 minut na szybkiej ładowarce będzie można zwiększyć zasięg samochodu o 124 km w przypadku napędu RWD (wzrost o 36%), a 113 KM w przypadku napędu AWD (wzrost o 33%).