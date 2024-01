Lexus. Sprzedaż w Europie wzrosła o połowę. Zobacz, które modele cieszą się powodzeniem

Za dynamiczny wzrost sprzedaży Lexusa w Europie odpowiada szeroka oferta zelektryfikowanych modeli w segmentach D-SUV Premium oraz E-SUV Premium, w skład której wchodzą NX, RX oraz RZ. W obecnym roku pozycję marki na rynku premium pomoże umocnić łączący komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego vana LM oraz przełomowy miejski crossover LBX, który będzie dostępny z nową hybrydą w wersji z napędem na przód lub na cztery koła E-FOUR.

Numerem jeden klientów Lexusa w Europie jest model NX. W 2023 roku sprzedano 25 709 egzemplarzy tego auta, co jest wynikiem o 47% lepszym niż rok wcześniej. 13 121 samochodów miało klasyczną hybrydę (NX 350h), a 11 629 kupionych aut to hybrydy plug-in (NX 450h+). Liczba samochodów z możliwością zasilania z gniazdka powiększyła się rok do roku o 50%.