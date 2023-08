Ekspert przestrzega kierowców. Wielu z nich o tym zapomina

Latem samochody często stoją w promieniach słońca i nagrzewają się tak, że wręcz trudno dotknąć karoserii. Tym samym ciepło jest nie tylko w kabinie, lecz także pod maską. Większość kierowców mających złe doświadczenia z akumulatorami zimą może wyobrażać sobie, że ostatnie, co latem odmówi posłuszeństwa, to właśnie akumulator. Z reguły jest to prawda, ponieważ latem nie trzeba „wyciskać” z niego tyle energii, ile w niskich temperaturach. W wysokich silnik nie potrzebuje dużej energii do rozruchu, dlatego nie wymaga wiele od akumulatora. Ten jednak właśnie podczas upałów traci potencjalnej energii najwięcej, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury, następuje wielokrotne przyspieszenie reakcji chemicznych zachodzących w jego wnętrzu. To natomiast przyspiesza proces samorozładowania – nie w wyniku obciążania go, lecz w wyniku samej temperatury.