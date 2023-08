Samochód używany. Będziesz w szoku jak się dowiesz ile aut ma cofnięty licznik!

Nadmiernie ufamy sprzedawcom

Polscy nabywcy i tak szukają używanych samochodów za granicą

Jak wynika z badania, udział samochodów „krajowych” i sprowadzonych z zagranicy w bazie carVertical jest różny. Tylko 26,4% wszystkich sprawdzonych na carVertical pojazdów w Polsce to auta „krajowe”. Reszta to samochody sprowadzone z zagranicy. W większości monitorowanych krajów, takich jak Chorwacja, Estonia, Litwa, Rumunia czy Serbia, udział samochodów importowanych waha się w przedziale 70%-90%, co przypomina sytuację na polskim rynku.

Na autach z cofniętym licznikiem sporo się traci

Nabycie samochodu z fałszywym przebiegiem może przysporzyć nowemu właścicielowi wielu kłopotów. Chodzi nie tylko o cenę zakupu nieadekwatną do prawdziwego przebiegu, ale także o zafałszowaną historię serwisową. Dla przykładu – jeśli pasek rozrządu powinien być wymieniany co 90 tys. km, to przez cofnięcie licznika, użytkownik może błędnie ustalić termin kolejnej wymiany. Jeśli z tego powodu pasek pęknie, wygeneruje to gigantyczne straty finansowe, których faktyczną przyczyną był właśnie cofnięty licznik.

Należy pamiętać, że cofnięty licznik, to także ukrycie faktycznego zużycia podzespołów mechanicznych i zaburzenie harmonogramu okresowych przeglądów. Może to prowadzić do nieoczekiwanych awarii w trakcie podróży, nie wspominając już o zagrożeniu dla bezpieczeństwa jazdy.