W Niemczech jest mniej aut niż w... Polsce!

Jak wynika z raportu niemieckiego automobilklubu ADAC, z 60 680 636 zarejestrowanymi pojazdami silnikowymi (pojazdy silnikowe), liczba pojazdów w Niemczech na dzień 1 stycznia 2024 r. była o +0,9 procent wyższa niż w roku poprzednim. Bez wątpienia największy udział mają samochody osobowe, których jest około 49,1 miliona. Co ciekawe, co trzeci samochód był zarejestrowany na kobietę. Około 88,3 procent wszystkich samochodów osobowych było zarejestrowanych na prywatnych właścicieli.

Auta elektryczne (BEV – Battery Electric Vehicle) z założenia powiny być tańsze w eksploatacji w porównaniu do aut spalinowych. Oczywiście biorąc pod uwagę zużycie energii potrzebnej do przejechania…

Odnotowywany dotąd od 2017 roku mocny wzrost liczby aut elektrycznych w Niemczech został nieco spowolniony, za sprawą m.in. wygasających dopłat do aut elektrycznych, ale mimo to rejestracje te nadal pozostają znaczące.

Passat to model Volkswagena, który budzi największe zainteresowanie i emocje. Obok Golfa, Tiguana czy Touarega, to właśnie o Passacie najczęściej się dyskutuje. Jedni go wielbią, inni się naśmiewają,…

Prowadzi to do ogólnego spadku liczby pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi w statystykach, co jest w dużej mierze równoważone przez wzrost liczby pojazdów hybrydowych. Z czysto technicznego punktu widzenia auta z miękką hybrydą (mild hybrid), to pojazd z silnikiem spalinowym, który jest dodatkowo wspomagany przez mały silnik elektryczny. W układzie tym mały akumulator magazynuje energię odzyskiwaną w czasie hamowania pojazdu, a następnie silnik elektryczny wykorzystuje ją podczas przyspieszania.