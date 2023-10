Czy kierowcy popierają ten zakaz? Mamy wyniki badania

Aż 44 proc. ankietowanych na rzecz raportu „E-rewolucja w świecie motoryzacji” wskazało ocenę 1. W następnej kolejności 14 proc. osób z prawem jazdy wystawiło zakazowi 2. Tylko 9 proc. kierowców stwierdziło, że bardzo podoba im się ten pomysł i ocenili go na 5. W dalszej kolejności 8 proc. respondentów wystawiło mu 4.

- W grupie, która oceniła zakaz na 1 znalazło się najwięcej mężczyzn, aż 50 proc. w porównaniu z 38 proc. kobiet – komentuje Rafał Biegański, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu z Santander Consumer Multirent. - Najczęściej odpowiadali też tak mieszkańcy wsi i małych miast do 50 tys. osób. Co ciekawe, na „nie” dla zakazu są zarówno osoby o najniższych dochodach do 1999 zł netto, jak i najwyższych, od 7500 zł na rękę w górę. W obu przypadkach odsetek ankietowanych wskazujących tę odpowiedź wyniósł powyżej 40 proc. Na przeciwległym biegunie znajdują się ankietowani, którym bardzo podoba się pomysł braku możliwości rejestracji nowych pojazdów z silnikiem spalinowym od 2035 roku i oceniają go na 4 albo 5. Wśród nich jest 20 proc. 50-latków i 27 proc. 70-latków. Te odpowiedzi wybierała też co piąta osoba ze średniego miasta od 50 do 250 tys. mieszkańców. Po tych danych widać, że zdania są podzielone, jednak wprowadzony zakaz ma również swoich zwolenników.