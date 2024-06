Ceny samochodów. Za ile Polak kupuje nowe auto?

- Auta tanieją, to jest fakt. Ceny katalogowe co prawda nadal wykazują niewielki wzrost, ale jeśli uwzględnimy możliwy do uzyskania rabat, to okazuje się, że nowy samochód można dziś kupić taniej niż przed rokiem. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą zmienić auto, zwłaszcza, że pomimo spadku cen wybór modeli dostępnych od ręki jest bardzo duży – mówi Michał Knitter, założyciel platformy Carsmile, należącej do Grupy OLX.