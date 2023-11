Auta używane. Czy wiesz jakie kolory cieszą się największym powodzeniem u kupujących?

26,9% samochodów sprowadzanych do Polski było szarych, 21% - białych, a 19,2% czarnych. Bardzo podobnie wyglądają preferencje kolorystyczne kierowców w innych, europejskich krajach. Kolory szare i czarne powszechnie uważa się za bardziej praktyczne - są łatwiejsze w utrzymaniu – lepiej maskują zanieczyszczenia.

W 2000 roku udział szarych samochodów w Polsce wynosił 30,8%, a zatem był on nieco większy niż obecnie, ale ogólnie cały czas odgrywa on dominującą rolę.

Kolor czarny cieszy się natomiast zmienną popularnością. Początkowo utrzymywała się tendencja wzrostowa (skok z 15,7% w 2000 roku do 29,5% w 2010 roku), by później nieznacznie spadać do 19,3% w 2020 roku.

Polacy preferują samochody w szarych kolorach. Jaśniejsze i bardziej jaskrawe kolory cieszą się znacznie mniejszym wzięciem. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu carVertical – firmy przetwarzającej dane motoryzacyjne i analizującej motorynek. CarVertical

Wielu kierowców unika jasnych kolorów, ponieważ z biegiem lat tracą swój blask, co zwiększa utratę wartości samochodu. Są kierowcy, którzy starają się parkować w cieniu, aby zapobiec blaknięciu lakieru.