Zmiany na parkingach. Będzie opłata za ładowanie samochodów elektrycznych

Projekt przedstawionej uchwały zakłada wprowadzenie opłat za energię elektryczną wykorzystywaną do ładowania samochodów elektrycznych przez użytkowników parkingów. Argumentem jest znaczący wzrost cen za energię elektryczną, a także wciąż rosnąca liczba samochodów elektrycznych oraz rozbudowa stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach Parkuj i Jedź.

Rozliczanie będzie proporcjonalne do zużytej energii elektrycznej z dokładnością do 0,1 kWh. "Wg. danych za rok 2022, użytkownicy parkingów P+R, na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych, zużyli ok. 440 tys. kWh energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy, w oparciu o koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania na parkingach Parkuj i Jedź stacji do ładowania samochodów elektrycznych w 2023 r., zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za 1 kWh" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Kolejną propozycją jest rezygnacja z Kart Eko, które wydawane są użytkownikom aut elektrycznych. Dzięki niej mogą zostawić samochód elektryczny konkretnym parkingu P+R w czasie przerwy technicznej w godz. 2.31-4.29. "Liczba dostępnych Kart Eko jest określona dla danego parkingu, w zależności od ogólnej liczby miejsc postojowych dostępnych na parkingu i ich średniego obłożenia w ciągu dnia - obecnie wynosi od 1 do 19 Kart Eko na dany parking. Aktualnie jest 13 parkingów, na których uruchomione są stacje do ładowania samochodów i gdzie wydawane są ww. karty, a łączna ich pula wynosi 74 sztuki" - wyjaśniono w uzasadnieniu.