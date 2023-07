Zmiana koła w samochodzie. Nie każdy kierowca sobie poradzi?

Starsi kierowcy są bardziej skłonni do samodzielnej naprawy. Badanie wykazało, że 52% kierowców w wieku od 55 do 64 lat skorzystałoby z koła zapasowego lub zestawu naprawczego do opon, w porównaniu do 45% ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat.

Tylko 46% ankietowanych twierdzi, że próbowałoby poradzić sobie z przebitą oponą na drodze. 32% zwróciłoby się o pomoc do serwisu zajmującego się usuwaniem skutków awarii, podczas gdy 16% szukałoby pomocy u członka rodziny, przyjaciela lub kolegi.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Apollo Tyres wykazało, że zdecydowana większość europejskich kierowców* nie próbowałaby samodzielnie poradzić sobie z przebitą oponą na drodze. Tylko 46% twierdzi, że skorzystałoby z koła zapasowego, które ma na wyposażeniu auta lub z zestawu naprawczego, natomiast 32% twierdzi, że zamiast tego wezwałoby pomoc drogową, a 16% zwróciłoby się o pomoc do członka rodziny, przyjaciela lub kolegi. Co istotne, 11% z 6000 ankietowanych kierowców stwierdziło, że nawet nie wie, czy ich samochód jest wyposażony w koło zapasowe lub zestaw naprawczy do opon. Młodsi ankietowani częściej twierdzili, że nigdy nie sprawdzali, czy ich samochód jest przygotowany na wypadek przebicia opony – było to 16% osób w wieku od 18 do 24 lat, w porównaniu do 8% powyżej 65 roku życia.

Starsi kierowcy są bardziej skłonni do samodzielnej naprawy. Badanie wykazało, że 52% kierowców w wieku od 55 do 64 lat skorzystałoby z koła zapasowego lub zestawu naprawczego do opon, w porównaniu do 45% ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat. Kobiety są mniej skłonne do podjęcia samodzielnej próby poradzenia sobie z przebitą oponą w celu kontynuowania podróży, 34% z nich twierdzi, że próbowałoby użyć koła zapasowego lub zestawu naprawczego, w porównaniu do 62% mężczyzn.

"W niektórych sytuacjach kierowca może nie mieć możliwości skontaktowania się z kimś w celu uzyskania pomocy w przypadku przebicia opony, dlatego ważne jest, aby posiadał niezbędną wiedzę i sprzęt, które pozwolą kontynuować podróż. Nasze badanie pokazuje, że młodsi kierowcy są najmniej skłonni do samodzielnego radzenia sobie z przebitą oponą, bardzo korzystne może być więc zapewnienie wskazówek wszystkim uczącym się jeździć, a wiedza ta powinna być oceniana w ramach procedury egzaminacyjnej" − mówi Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing w Apollo Tyres.

Jak wymieniać koło? Instrukcja krok po kroku

Postarajmy się nie stwarzać zagrożenia dla innych kierowców. Aby zmienić koło, najlepiej zjechać na utwardzony parking, w ostateczności pobocze drogi. Jazda przez kilkadziesiąt metrów z uszkodzonym kołem nie powinna spowodować zniszczenia opony. A przy wymianie będziemy znacznie bardziej bezpieczni.

Zanim podniesiemy samochód, musimy zabezpieczyć samochód przed poruszaniem. W tym celu pod koła na osi, która nie będzie unoszona, podkładamy kamienie lub specjalne kliny . Z bagażnika wyciągamy koło zapasowe, podnośnik i klucz do kół .

Kolejną czynnością przed podniesieniem samochodu jest poluzowanie śrub mocujących koło. To szalenie ważne. Jeśli tego nie zrobimy i uniesiemy samochód, odkręcenie uszkodzonego koła może okazać się niemożliwe. Poluzowanie śrub może być kłopotliwe. Często są one zapieczone . Doświadczeni kierowcy wożą ze sobą dodatkową rurkę, którą służy do przedłużenia rączki klucza. Inni ułatwiają sobie odkręcanie, używając specjalnych preparatów, np. WD40. Niekiedy pomocna może być coca-cola lub inny napój gazowany. Zanim zaczniemy podnosić samochód, zaciągamy też hamulec ręczny.

Gdy śruby zostaną poluzowane , ale nie odkręcone, podnosimy samochód. Ramię popularnego lewarka wkładamy w wyznaczone miejsce na progu auta i powoli kręcimy. Zwracając uwagę, by samochód równomiernie wędrował do góry.

Po podniesieniu samochodu , przystępujemy do wykręcenia śrub, zdjęcia uszkodzonego koła i założenie na jego miejsca zapasowego. Przykręcamy je na tzw. krzyż, a więc wkręcamy śruby znajdujące się po przekątnej.

Po dokręceniu koła, powoli opuszczamy aut, dokręcamy śruby, chowamy uszkodzone koło do bagażnika i możemy jechać dalej. Zmiana koła w samochodzie wymaga jeszcze jednej czynności - po założeniu tzw. zapasu warto podjechać na najbliższą stację benzynową i sprawdzić ciśnienie we wszystkich oponach.

Nie zawsze koło zapasowe

W nowych modelach samochodów często zamiast koła zapasowego znajduje się dużo cieńsze koło awaryjne. Ma ono umożliwić jedynie dojazd do punktu, w którym opona zostanie naprawiona. Maksymalna prędkość, z jaką wolno jechać po założeniu koła awaryjnego, to najczęściej 80 km/h. W wielu autach w ogóle nie umieszcza się żadnego dodatkowego koła, a jedynie zestaw naprawczy, który pozwala uszczelnić oponę po niewielkim uszkodzeniu i dojechać do warsztatu. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Apollo Tyres we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wśród 1000 respondentów w każdym kraju.

