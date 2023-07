Wyjazd autem na wakacje. Sprawdzenie tych trzech rzeczy to absolutne minimum

Zdaniem mechaników, układ klimatyzacji należy przeglądać co najmniej raz w roku. Jednym z ważniejszych etapów serwisu jest wymiana filtra kabinowego, w którym gromadzą się wszelkie zanieczyszczenia. Sprawnie działający filtr oczyszcza powietrze w samochodzie, co zwiększa komfort jazdy.

- To naturalne, że podczas eksploatacji samochodu, w układzie klimatyzacji pojawiają się ubytki. Szacuje się, że rocznie pozostają na poziomie 5-10%. Regularny serwis pozwala uniknąć sytuacji, w której przestaje on być w pełni wydajny. Dzieje się tak szczególnie przy panujących zbyt dużych temperaturach – wtedy klimatyzacja nie spełnia swojej podstawowej roli. Dlatego tak ważna jest wizyta w warsztacie przed dłuższym wyjazdem – twierdzi Paweł Zaręba, właściciel serwisu Polauto w Markach, należącego do sieci Q Service Castrol.