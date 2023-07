Nowa Toyota Prius. Ile paliwa zużywa hybryda plug-in? Sprawdzamy!

Toyota Prius piątej generacji zrywa z tradycją – napęd. Fakt, to wciąż hybryda, ale tym razem na naszym rynku pojawiła się odmiana plug-in, a to dość poważnie zmienia charakter auta.

To hybryda 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in o mocy systemowej 223 KM. Sercem układu jest wolnossący silnik 2.0 o mocy 152 KM i momencie obrotowym 190 Nm, który wspomagany jest przez silnik elektryczny, generujący 163 KM i 208 Nm. Do zestawu dołączono baterię trakcyjną o pojemności 13,6 kWh (netto), a napęd na koła przednie przenosi bezstopniowa przekładnia e-CVT. Osiągi? Producent deklaruje, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 177 km/h. Średnie spalanie zdaniem producenta to 0,7 l/100 km, a zasięg bezemisyjny na pełnej baterii to 72 km. Oczywiście postanowiłem to wszystko zweryfikować podczas jazdy w normalnych warunkach.

Wszystkie pomiary spalania dokonywałem w trybie normalnym i na ustawieniach Auto układu hybrydowego, jak również po wyczerpaniu baterii. To wszystko po to, aby zasymulować normalną eksploatację bez doładowywania baterii i w celu oceny skuteczności napędu hybrydowego oraz systemu, który nim steruje. Wyniki są co najmniej zadowalające:

spalanie w trasie 120-140 km/h: 5,3-6,5 l/100km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 4,2-4,8 l/100km;

spalanie w mieście 50 km/h: 4,5-5,5 l/100km. Wydaje mi się, że każdy z tych wyników mógłbym jeszcze odrobinę poprawić, gdy tylko wyczułbym napęd. Poza tym auto testowe miało przejechane ok. 1500 kilometrów, więc po pierwszej wymianie oleju spalanie mogłoby jeszcze odrobinę spaść. Zasięg na napędzie elektrycznym? Z pełną baterią i w bardzo różnych warunkach (połowa to trasa ekspresowa) udało mi się pokonać około 50 kilometrów. Być może po mieście udałoby się przekroczyć 60 kilometrów, a w optymalnych warunkach (było bardzo gorąco, więc klimatyzacja miała ciężką pracę) zbliżyć się do 70 kilometrów. Jadąc w trasie z Warszawy do Radomia włączyłem również tryb ładowania baterii. Po pokonaniu około 100 kilometrów, bateria naładowała się do około 75 procent, a spalanie wzrosło zaledwie o 1-1,5 l/100km. Również całkiem wydajnie.

Być może hybryda równoległa byłaby nieco bardziej wydajna i oszczędna, ale obawiałem się, że dorzucenie ciężkiej baterii i licznych trybów pracy układu napędowego sprawi, że trudno będzie osiągnąć dobre wyniki spalania. Jak się okazuje, niepotrzebnie się martwiłem. Pełny test nowej Toyoty Prius dostępny jest tutaj - Toyota Prius 2.0 PHEV 223 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

