Sołtys zamontowała na działce atrapę fotoradaru. Czy naruszyła przepisy?

"Od tego czasu poprawił nam się komfort życia, jedzie się jak po maśle. Ale to spowodowało, że kierowcy spoza naszego terenu jadą bardzo szybko przez wieś. Jest wtedy niebezpiecznie, bo niedaleko są bloki, w których mieszka dużo dzieci" – powiedział PAP jeden z mieszkańców.

Wielkopolska wieś Wielki Buczek w powiecie kępińskim liczy ok. 400 mieszkańców. Jej sołtysem jest Grażyna Krzyżańska. Mieszkańcy chwalą swoją szefową. Mówią o niej, że zaradna, gospodarna i pomysłowa. Ostatnio wieś doczekała się remontu drogi, która została pokryta asfaltem.

Sołtys wyjaśniła, że urządzenie mąż kupił na złomowisku. "To było dawno temu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że wykorzystamy go w ten sposób. Teraz dorobił do niego nogę, jest okazały i widoczny dla kierowców" – oświadczyła.

Przed jego zamontowaniem sołtys Wielkiego Buczka udała się na policję w Kępnie, by dowiedzieć się, czy czasem w ten sposób nie łamie prawa. "Powiedzieli mi, że nie trzeba mieć na to żadnego pozwolenia, ponieważ urządzenie nie pracuje i nie znajduje się w pasie drogi" – powiedziała.