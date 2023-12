Wkrótce otwarcie pierwszych salonów sprzedaży w Polsce. Takie plany ma chińska marka

Przez ostatni miesiąc, przedstawiciele OMODY podróżowali po Polsce, aby spotykać się z potencjalnymi dealerami oraz kontrahentami. Jak mówi Eric Zheng, Country Director, jest bardzo pozytywnie nastawiony i podekscytowany debiutem OMODY w Polsce

„Był to miesiąc pełen podróży i spotkań, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Udało nam się spotkać z wieloma potencjalnymi dealerami, którzy wyrazili chęć sprzedaży naszych samochodów. Rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma kontrahentami i na samym początku planujemy otworzyć około 20 salonów”. Potwierdzeniem tego są ambitne plany marki, która w ciągu pierwszych pięciu lat chce osiągnąć 5 proc. udziału w sprzedaży nowych aut w naszym kraju. „Wiemy, że to ambitny plan, ale wierzymy w nasz samochód i widzimy potencjał do osiągnięcia takiego wyniku” – dodaje Eric Zheng.