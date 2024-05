W samochodach wdychamy substancje rakotwórcze? Naukowcy ostrzegają

Środki zmniejszające palność są dodawane przez producentów na przykład do pianki wypełniającej siedzenia i do innych materiałów, aby spełnić przestarzałe federalne (USA) normy palności - chociaż nie udowodniono, aby podnosiło to bezpieczeństwo pożarowe.

„Nasze badania wykazały, że materiały wewnętrzne uwalniają szkodliwe chemikalia do powietrza w kabinach naszych samochodów – powiedziała główna autorka (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c10440), doktorantka Rebecca Hoehn z Duke University. - Biorąc pod uwagę, że przeciętny kierowca spędza w samochodzie około godziny dziennie, jest to poważny problem dla zdrowia publicznego. To szczególnie niepokojące dla kierowców pokonujących dłuższe trasy podczas dojazdu do pracy, a także dzieci, które wdychają więcej powietrza niż dorośli”.

Badacze wykryli środki zmniejszające palność w kabinach 101 samochodów (rocznik 2015 lub nowszy) z całych Stanów Zjednoczonych. W sumie 99 proc. samochodów zawierało fosforan tris(1-chloroizopropylu) (TCIPP), środek zmniejszający palność będący przedmiotem badań U.S. National Toxicology Program jako potencjalny czynnik rakotwórczy. Większość samochodów zawierała dodatkowe środki zmniejszające palność na bazie estrów fosforoorganicznych, w tym fosforan tris(1,3-dichloro-2-propylu) (TDCIPP) i fosforan tris(2-chloroetylu) (TCEP), uznane w Kalifornii za czynniki rakotwórcze. Te i inne środki zmniejszające palność są również powiązane ze szkodliwością dla układu neurologicznego i rozrodczego.