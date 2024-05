Policja. Ucieczka przed policjantami. W tle narkotyki i brak uprawnień

Platforma rowerowa jest praktyczną alternatywą dla bagażnika dachowego. Jeśli chcemy legalnie poruszać się po drogach z jednośladami przymocowanymi do haka holowniczego, na wyposażeniu musi znaleźć…

Uciekając, na ostrych zakrętach stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, doprowadzając do kolizji z jadącym za nim radiowozem. Mundurowi niezwłocznie wybiegli z samochodu zatrzymując kierującego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ma zatrzymane prawo jazdy oraz jest osobą poszukiwaną przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze do ustalenia miejsca pobytu.

Nadto w trakcie przeszukania pojazdu, policjanci ujawnili woreczek foliowy zawierający biały proszek, którego badanie testerem wykazało, że jest to amfetamina. Mając na względzie zachowanie 38-latka, funkcjonariusze poddali go badaniu na zawartość środków odurzających, a także alkoholu. Wynik okazał się pozytywny na obecność amfetaminy i THC.

Mieszkaniec powiatu zielonogórskiego został zatrzymany do wyjaśnienia. W trakcie dalszych czynności, w jego miejscu zamieszkania kryminalni ujawnili substancje odurzające, marihuanę. 38-latek usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania substancji psychotropowych oraz środków odurzających, spowodowania kolizji drogowej oraz kierowania bez uprawnień. Jeśli badanie, zabezpieczonej od niego krwi, potwierdzi obecność narkotyków w organizmie, wówczas usłyszy on również zarzut kierowania pod wpływem środków odurzających. Decyzje w jego sprawie podejmie sąd.