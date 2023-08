Volkswagen ID.7. Ile kosztuje w Polsce?

Auto powstało na nowej płycie podłogowej dedykowanej autom elektrycznym. Na rynku najwięksi konkurencji nowości to m.in. BMW i4 oraz Hyundai Ioniq 6. Flagowy model rodziny ID. będzie dostępny w trzech odmianach – Pro, Pro S i GTX. Pierwsza z nich będzie wyposażona w akumulator o pojemności netto 77 kWh, co zapewni zasięg do 621 km (wg WLTP). Wersje Pro S i GTX będą dysponować większym akumulatorem, o pojemności netto 86 kWh. ID.7 Pro S będzie mógł pokonać na jednym ładowaniu do 700 km (prognozowany zasięg wg WLTP). Ładowanie na stacjach o dużej mocy nie zajmie zbyt wiele czasu, bo ID.7 można ładować prądem o mocy do 170 kW.