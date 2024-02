Używana Kia XCeed (2019-obecnie). Poznaj jej wady i zalety

Kia XCeed to w zasadzie nowe auto, które nie ma znanych usterek czy problemów. Podstawowy silnik jest słaby, ale wytrzymały – jeśli ktoś planuje jeździć głównie po mieście, będzie to rozsądny wybór. Mocniejsze silniki, np. 1.6 T-GDI o mocy 204 KM, mogą mieć wycieki, jeśli były źle użytkowane i niedbale serwisowane. Wnętrze jest zrobione z twardych, ale trwałych materiałów. Warto dokładnie sprawdzać stopień zużycia wnętrza i unikać mocno zaniedbanych egzemplarzy.

Kia XCeed to kompaktowy crossover, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Ma świetny wygląd, dużo miejsca, wysoki komfort i bogate wyposażenie. Jego wady to mały bagażnik i spore spalanie, ale to nie zmienia faktu, że to atrakcyjna oferta w tej kategorii cenowej.