Ubezpieczenia. Polacy coraz chętniej ubezpieczają swoje pojazdy - mamy nowe dane

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) na koniec IV kwartału 2023 r. liczba aktywnych, obowiązkowych dla kierowców polis OC wyniosła ponad 28,5 mln. W tym samym okresie 2022 r. liczba ta przekraczała 27,6 mln.

Wzrost odnotowano również w przypadku nieobowiązkowych polis AutoCasco. Na koniec grudnia 2023 r. liczba aktywnych polis AC wynosiła ponad 7,3 mln – to wzrost o więcej niż 4 proc. w porównaniu do 2022 roku. Równocześnie według Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w pierwszym półroczu ubiegłego roku ubezpieczyciele w ramach AC wypłacili odszkodowania w wysokości 3,5 mld zł. To prawie 12 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 r.