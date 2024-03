Ubezpieczenia motoryzacyjne będą droższe? Ubezpieczyciele coraz częściej skutecznie monitorują wykroczenia kierowców

Zakup używanego samochodu do szybkich i łatwych zwykle nie należy. Jeżeli chcemy kupić samochód w dobrym stanie i nie trafić na przysłowiową "minę", musimy się do tego odpowiednio przygotować. A jak…

Warto podkreślić, że dane o punktach karnych czy uprawnieniach kierowców to oczywiście tylko jeden z elementów, które mogą być wykorzystywane do wyliczenia składki na poziomie jak najbardziej adekwatnym do ryzyka. To każdy ubezpieczyciel indywidualnie decyduje o tym, jakie dane bierze pod uwagę.

Standardem rynkowym dla ubezpieczycieli jest korzystanie z bazy Ośrodka Informacji UFG w zakresie historii ubezpieczeniowej kierowców (np. okres posiadania ubezpieczenia OC i/lub AC, liczba ewentualnych zdarzeń z udziałem danej osoby skutkujących wypłatą odszkodowania). W ubiegłym roku takich zapytań obsłużono ok. 1,5 mld. Skalę zapytań obrazują również ich dzienne wartości. W tym roku Fundusz już kilkukrotnie przyjął i obsłużył ponad 11 milionów zapytań dziennie.