Ubezpieczenia. Coraz droższe naprawy aut, więc kierowcy kupują więcej polis AC

AC vs AC Mini – czym się różnią?

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) na koniec IV kwartału 2023 r. liczba aktywnych polis AC wynosiła ponad 7,3 mln – to wzrost o więcej niż 4 proc. w porównaniu do 2022 roku. Równocześnie według Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w pierwszym półroczu ubiegłego roku ubezpieczyciele w ramach AC wypłacili odszkodowania w wysokości 3,5 mld zł. To prawie 12 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 r.

Dane potwierdzają, że kierowcom zależy na dodatkowej ochronie ubezpieczeniowej wykraczającej ponad zakres obowiązkowego OC (tych polis jest ponad 28,5 mln). Powodem może być inflacja i rosnące ceny. Ostatnie lata przyniosły zwiększenie cen napraw pojazdów. Według danych platformy Automarket.pl średnia stawka za roboczogodzinę pracy mechanika w 2022 roku wzrosła o 38 proc., ceny części podniosły się o 15-25 proc.