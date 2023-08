Tych modeli aut nie kupisz. A odgrywają ważną rolę

CUPRA e-Racer

Model został wykorzystany podczas rozgrywek elektrycznych samochodów turystycznych – FIA ETCR, które odbywają się na jednych z najbardziej znanych torach wyścigowych na świecie. CUPRA była zaangażowana w te zawody przez dwie edycje, do 2022 roku. W tej formule mogą startować wyłącznie samochody elektryczne spełniające restrykcyjne wymogi: wszystkie pojazdy muszą mieć napęd na tylną oś, zapewniać moc 500 kW oraz posiadać akumulator o pojemności 65 kWh. Zespoły mają możliwość modyfikacji podwozia, zastosowania własnych rozwiązań aerodynamicznych i przebudowy karoserii.

CUPRA jako pierwsza marka na świecie opracowała w pełni elektryczny samochód wyścigowy. Koncepcyjny model e-Racer miał premierę w 2018 roku podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Pojazd jest napędzany czterema silnikami elektrycznymi, a akumulator o pojemności 65 kWh zapewnia moc 500 kW (680 KM) i maksymalny moment obrotowy 960 Nm. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/godz. w 3,2 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 270 km/h.

e-CUPRA ABT XE1 i Tavascan Extreme E Concept

Jedną z ciekawszych inicjatyw motorsportowych jest seria wyścigowa Extreme E. Drużyny biorące udział w tych zmaganiach do dyspozycji mają elektryczne, wyczynowe SUV-y, za kierownicą których, zgodnie z postulatem równości płci w sporcie, zasiadają damsko-męskie duety kierowców. Celem zawodów jest promocja elektromobilności i zwrócenie uwagi na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Lokalizacje, w których odbywają się wyścigi nie są przypadkowe. Trasy przeprowadzane są wzdłuż miejsc szczególnie zagrożonych katastrofą klimatyczną, takich jak: Grenlandia, Sardynia, Chile, Senegal, Arabia Saudyjska czy Urugwaj.

Samochodem, który reprezentował markę podczas pierwszej edycji tych zawodów był 544-konny samochód e-CUPRA ABT XE1, który w kolejnym roku został zastąpiony modelem CUPRA Tavascan Extreme E Concept. Jego światowa premiera miała miejsce podczas targów IAA Mobility w Monachium. W konstrukcji nadwozia modelu zastosowano włókna lniane, dzięki czemu produkcja pojazdu stała się bardziej przyjazna środowisku. Hiszpańscy inżynierowie wprowadzili także drukowane części w 3D, które usprawniły konstrukcję i uczyniły samochód łatwiejszym do naprawy - niezależnie od rodzaju awarii, komponenty da się modyfikować w bardzo krótkim czasie, bez konieczności stosowania skomplikowanych i drogich narzędzi.

Projekt przodu i tyłu nowego modelu znacznie różnił się od pojazdu debiutującego w pierwszej serii wyścigów. Reflektory zostały usytuowane w trzech trójkątnych grupach po obu stronach pojazdu, a oświetlenie umieszczono w ramie, stworzonej w technologii druku 3D. Możliwie duży zakres wykorzystania włókien lnianych w produkcji, pozwolił zrezygnować z mniej ekologicznych elementów z włókna węglowego. Dodatkowo, nie miało to negatywnego wpływu na osiągi – materiał można obrabiać w ten sam sposób, uzyskując potrzebne kształty i parametry wymagane przez inżynierów. Jest to technologia, którą można w łatwy sposób dostosować do pojazdów produkcyjnych.