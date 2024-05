TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów

Większe spalanie? Gorsze osiągi? Wysokie koszty utrzymania? Jest jeszcze wiele stereotypów, które już dawno straciły na aktualności. Owszem, niektóre modele z niższych półek cenowych posiadają prostsze przekładnie automatyczne (np. pięciobiegowe lub bezstopniowe CVT), które wpływają na osiągi, ale to niewielki odsetek takich przypadków. W droższych samochodach luksusowych i sportowych skrzynie automatyczne zazwyczaj oferują lepsze osiągi, niższe spalanie, o zdecydowanie wyższym komforcie podróży nie wspominając. Ba! Niektóre modele nie są już dostępne z manualnymi przekładniami. W przypadku modeli w naszym zestawieniu skrzynie bezstopniowe, pięcio-, sześcio-, a nawet ośmiobiegowe nie mają większego wpływu na osiągi czy dynamikę, bowiem są zestawiane z prostymi jednostkami o mocy od nieco ponad 70 do 125 KM. Poza tym, w zakorkowanym mieście komfort podróży bez konieczności wciskania sprzęgła i żonglowania biegami jest naprawdę nie do przecenienia. Z drugiej strony różnica w przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosząca 1 czy 3 sekundy bądź też nieco wyższe spalanie, w warunkach miejskich, nie mają większego znaczenia.