To najstarszy Seat Ibiza w Polsce. Ile ma lat?

- Odkąd w 2000 r. uzyskałem prawo jazdy, od razu zacząłem korzystać z możliwości tego małego, zwinnego auta. Wspólne przejażdżki Ibizą z przyjaciółmi wpłynęły na nich na tyle pozytywnie, że po latach postanowili zrobić mi prezent, znaleźć i kupić ten model pierwszej generacji. W lipcu 2021 roku dostałem ten samochód na urodziny od przyjaciół, w tym samym kolorze co poprzedni. Długo nie mogłem w to uwierzyć. Na początku byłem pewny, że pożyczyli tylko auto na przejażdżkę. Jednak po dłuższej chwili dotarło do mnie, że jest mój – opisuje Pan Łukasz.