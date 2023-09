Ten samochód kończy 100 lat. Miał 2-litrowy, centralnie umieszczony silnik Mariusz Michalak

Historia 2-litrowego samochodu wyścigowego Benz RH z nadwoziem w kształcie łzy rozpoczęła się podczas salonu motoryzacyjnego w Berlinie (23 września–2 października 1921 r.). Mercedes-Benz

Nawet zwycięski samochód Grand Prix Europy 100 lat temu nie wywołał takiej sensacji jak 2-litrowe „łezkowate” samochody wyścigowe Benz RH, które zajęły wtedy 4. i 5. miejsce. Futurystyczna konstrukcja zadebiutowała właśnie w wyścigu zorganizowanym 9 września 1923 r. na torze Monza we Włoszech. Benz RH to pierwszy w historii motoryzacji samochód wyścigowy z silnikiem umieszczonym centralnie. Na tle konwencjonalnych pojazdów wyczynowych tamtej epoki wyróżniało go jednak coś jeszcze: konsekwentna optymalizacja pod kątem aerodynamiki, zgodna z ówczesnym stanem wiedzy.