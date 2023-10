Ten model Mazdy kończy 20 lat. Sprzedano ponad 6 mln egzemplarzy

Początki Mazdy3

W 1999 roku Mazda rozpoczęła projekt zastąpienia dotychczasowych modeli Familia/323/Protegé nowymi hatchbackami i sedanami. Wyzwanie to podjął i prowadził główny projektant Hideki Suzuki, bazując na współpracy między centrami projektowymi Mazdy w USA, Niemczech i Japonii. W 2001 roku wybrano projekt autorstwa Hasipa Girgina, który następnie spędził sześć miesięcy dopracowując swoją wizję przed zatwierdzeniem do produkcji w Hiroszimie. Ostatecznie samochód został zaprezentowany w 2003 roku na 60. targach motoryzacyjnych IAA we Frankfurcie, a Mazda3 pierwszej generacji została wprowadzona na rynek japoński miesiąc później. Szybko zyskała popularność jako przystępny cenowo, przyjemny w prowadzeniu i dobrze wykonany samochód.

Ewolucja i innowacje Mazdy3

Mazda3 trzeciej generacji była bazą dla koncepcyjnej Mazdy 3 „Skyactiv-CNG”, napędzanej sprężonym gazem ziemnym i prezentującej wszechstronność silnika Skyactiv-G, co świadczy o zaangażowaniu Mazdy w zrównoważoną strategię rozwoju Zoom Zoom i stosowane do dziś podejście oparte na różnorodnych rozwiązaniach napędów. Z kolei klienci w Japonii mieli możliwość nabycia Mazdy 3 z układem napędowym „Skyacitv-Hybrid”, który dzielił technologię z systemem Toyota Hybrid Synergy Drive, pokazując zaangażowanie Mazdy w elektryfikację napędów własnej gamy modelowej.

Wykorzystująca model koncepcyjny Kai jako bazę projektową, czwarta i obecna generacja Mazdy 3 została zaprezentowana w listopadzie 2018 roku podczas Los Angeles Auto Show i była pierwszym pojazdem Mazdy, który reprezentował ambicję marki w drodze do premium. Ta generacja Mazdy 3 jest również pierwszą, która charakteryzuje się głębokim zróżnicowaniem wizualnym między wersjami hatchback i sedan. Wyrazista stylistyka zdobyła liczne nagrody branżowe – w tym tytuł World Car Design of the Year 2020 – podobnie jak nowo wprowadzony silnik Skyactiv-X z zapłonem samoczynnym sterowanym świecą (obecnie zaktualizowany do e-Skyactiv X), który w połączeniu z nowym 24-woltowym układem miękkiej hybrydy oferuje unikatowe połączenie osiągów silnika wysokoprężnego i benzynowego.