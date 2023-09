Ten model Lexusa kupiło już 10 000 klientów. Ponad połowa sprzedanych aut to hybyrdy

Lexus RX to najważniejszy model w gamie marki. Samochód zadebiutował na rynku w 1998 roku tworząc klasę SUV-ów premium, a przez 25 lat wprowadzono pięć generacji modelu. Na całym świecie sprzedano już blisko 3,8 mln RX-ów.

W Polsce ten model zadebiutował w 2000 roku i błyskawicznie stał się jednym z najchętniej wybieranych aut przez klientów marki. Do końca sierpnia sprzedano 10 091 egzemplarzy wszystkich generacji tego SUV-a, co stanowi 20% całkowitej sprzedaży marki w naszym kraju. Rok 2022 był najbardziej udany w historii RX-a w Polsce. Sprzedano wtedy 1863 egzemplarze tego auta, ale wiele wskazuje na to, że w 2023 roku ten rekord zostanie pobity. Od stycznia do końca sierpnia kupiono już 1756 sztuk tego SUV-a.