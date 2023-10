Te modele Lexusa napędzają sprzedaż. Nowe dane z rynku Mariusz Michalak

W samym wrześniu z salonów wyjechało 767 nowych Lexusów. Lexus

Lexus umacnia swoją pozycję w klasie premium na polskim rynku. Marka ma już 9,6% udziału po trzech kwartałach, co jest wzrostem o 4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Od stycznia do września polscy klienci zarejestrowali 7690 aut Lexusa, czyli aż o 97,7% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku ubiegłego.