Taksówka. Cena czy bezpieczeństwo - na co stawiają klienci taxi?

Tak Polacy wybierają firmę taxi

Na pytanie wielokrotnego wyboru, dotyczące najważniejszych kryteriów decydujących o wyborze firmy taxi, blisko połowa ankietowanych (42 proc.) wskazała, że najistotniejsze jest dla nich bezpieczeństwo. Podróżujący zwracają również uwagę na takie aspekty, jak: wysoki standard usługi (29 proc.), możliwość zamówienia kursu przez aplikację (13 proc.) i komfort podróży (10 proc.). Co ciekawe, najmniej istotną rolę przy wyborze taxi odgrywa aktualnie cena, którą wskazało zaledwie 1 proc. badanych.

Już 56 proc. mieszkańców dużych miast regularnie korzysta z przejazdów taxi, w każdym miesiącu. Pozostałe 44 proc. podróżuje w ten sposób sporadycznie ITaxi

Wyniki badania utwierdziły nas w przekonaniu, że po fazie popularności tanich kursów, Polacy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo przejazdu. Trend ten widoczny jest szczególnie wśród kobiet, które niemal dwukrotnie częściej niż mężczyźni, wskazują bezpieczeństwo jako kluczowy aspekt, decydujący o wyborze firmy taxi. Co więcej, aż 79 proc. osób jest gotowych dopłacić do kursu, by zyskać gwarancję poczucia bezpieczeństwa i komfortu – mówi Renata Bardecka, CEO iTaxi.pl S.A.