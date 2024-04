Taksówka na aplikację. Tego możesz nie wiedzieć o ich kierowcach

Nikogo już nie dziwi obecność obcokrajowca za kierownicą polskiej taksówki. Dziwić może jednak fakt, jak niewiele o nich wiemy. Jaka jest ich przeszłość? Dlaczego są w Polsce? Czym jest dla nich ta praca? FREENOW, platforma do zamawiania przejazdów, postanowiło wypełnić tę lukę i przebadało ponad 1500 kierowców, w większości pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego i gruzińskiego.

Badanie FREENOW pokazuje, że taksówkarzami w Polsce są często osoby posiadające spore doświadczenie za kierownicą. 22% z nich było w swoich rodzinnych krajach kierowcami taksówek, 20% dostawcami w transporcie, 6% kurierami, 2% kierowcami autobusu lub tramwaju. Dlatego, po przyjeździe do Polski, ponad połowa badanych wskazuje, że zawód taksówkarza był ich naturalnym i pierwszym wyborem. Do podjęcia tej profesji zachęciła ich również elastyczność godzin pracy (czynnik wskazany przez 77% badanych), a także zamiłowanie do prowadzenia samochodu i możliwość poznawania nowych ludzi (43% respondentów). 1 na 5 badanych wskazał też pracę taksówkarza jako dobrą okazję do uczenia się języka polskiego.

Popandemiczną lukę spowodowaną odejściem wielu kierowców taxi od tego zawodu, z korzyścią dla pasażerów, którym zależy na dostępności usługi — uzupełniają obcokrajowcy, którzy na naszej platformie stanowią jedną trzecią wszystkich zarejestrowanych kierowców. - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREENOW w Polsce.

Co sprawiło, że kierowcy ci zdecydowali się przyjechać do naszego kraju? Kluczowymi powodami była możliwość znalezienia lepszej pracy i perspektywa wyższych zarobków (52%), chęć wyemigrowania do Polski z sympatii do naszego kraju (32%), a także trwająca wojna lub inna sytuacja polityczna w kraju pochodzenia (31%). Ponad 6 na 10 zagranicznych kierowców FREENOW mieszka w Polsce z partnerem/partnerką i/lub dziećmi. 23% przyznało natomiast, że ich rodzina została w kraju pochodzenia. Co ważne, ponad połowa respondentów to jedyni żywiciele swoich rodzin. FREENOW sprawdziło również jakie odczucia towarzyszą obcokrajowcom wykonującym zawód taksówkarza na aplikację w Polsce. Blisko połowa badanych potwierdziła, że czuje się akceptowanymi w Polsce, ale też niemal 4 na 10 zwróciło uwagę, że w trakcie pracy zdarzyło im się doświadczyć niechęci ze strony pasażerów, a nawet agresji ze względu na swoje pochodzenie.

Respondenci zostali zapytani również o plany na przyszłość. Ponad 6 na 10 z nich zamierza kontynuować pracę jako taksówkarz, a blisko połowa chciałaby także rozwinąć własny biznes. Niektórzy myślą również o tym, by się przebranżowić (13%) lub kontynuować swoją edukację w Polsce (9%). Co ciekawe, ponad połowa respondentów posiada wykształcenie wyższe, a tylko 2% podstawowe. Utrata pracy jako kierowcy taksówki byłaby sporym utrudnieniem dla wielu badanych. Dla 65% wiązałoby się to z koniecznością znalezienia innej pracy w Polsce, a dla niemal co piątej osoby byłoby to równoznaczne z brakiem perspektyw na zarobek. 5% rozważałoby z kolei powrót do swojego kraju.

Wideo Parada Motocyklistów w Łodzi