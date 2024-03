Rowerzysta na drodze. Tego najbardziej obawiają się cykliści

Ścieżki rowerowe oferują poczucie bezpieczeństwa?

Spada liczba wypadków z udziałem rowerzystów

Dynamiczny rozwój infrastruktury rowerowej widoczny jest także w statystykach dotyczących wypadków drogowych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zmniejszyła się liczba zdarzeń na drogach z udziałem rowerzystów. Jak wynika z danych Komedy Głównej Policji, w 2023 roku doszło do 3596 wypadków z ich udziałem. W ich wyniku zginęły 154 osoby, a 3264 zostało rannych. W 2019 takich zdarzeń było ponad 4,4 tys. Zginęło w nich 258 rowerzystów, a 3999 zostało rannych.

Początek wiosny to wyczekiwany moment dla fanów dwóch kółek – po zimowej przerwie znów wsiadają na rower. Rankomat.pl

Rowerzysta nieubezpieczony Rankomat.pl sprawdził także podejście rowerzystów do ubezpieczeń. Jak wynika z badania, co piąty miłośnik dwóch kółek (21 proc.) posiada polisę, która chroni jego lub jego rower podczas jazdy. Aż 75 proc. badanych deklaruje, że nie posiada ubezpieczenia, które obejmuje zdarzenia związane z jazdą na rowerze. Wśród respondentów znalazła się też grupa, która posiada ubezpieczenie, ale nie ma wiedzy, czy polisa ochroni ich w tym określonym przypadku – to 4 proc. badanych.

