Tak sprzedają się hybrydowe Lexusy. Nowe modele w ofercie

Ze wszystkich oferowanych modeli z napędem hybrydowym najczęstszym wyborem klientów w Polsce jest NX. Do dziś sprzedano 11 752 egzemplarze obu generacji tego SUV-a, co oznacza, że co trzeci hybrydowy Lexus w Polsce to właśnie NX.

W 2023 roku już 87% Lexusów sprzedanych w Polsce miało napęd hybrydowy. To wzrost aż o 14 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wciąż najpopularniejszym modelem z tym rodzajem napędu jest NX (2458 aut), a duży udział w sprzedaży mają modele RX (1218 aut) oraz UX (984 egzemplarzy).