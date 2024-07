Import samochodów. O pozycję lidera walczą trzy modele

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,2%. Najwyższy wskaźnik wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowały Stany Zjednoczone (+65,1%), które zajmują obecnie 4. miejsce w rankingu, wyprzedzając Holandię. Co ciekawe, drugi największy wskaźnik wzrostu w TOP20 odnotowała Kanada (+45,3%). Warto też zauważyć, że - poza Francją i Norwegią - wskaźniki wzrostu importu aut ze wszystkich krajów zaprezentowanego rankingu są dwucyfrowe, a w TOP10 import z każdego kolejnego kraju przekroczył barierę 10 tysięcy sztuk.

„Stale rosnący wolumen importu samochodów używanych do Polski odpowiada silnemu popytowi na samochody używane na rynku krajowym i w całym regionie Europy Środkowej. Od początku roku utrzymuje się on na rekordowo wysokim poziomie. W samej sieci AAA AUTO pobiliśmy w tym roku szereg rekordów sprzedaży, a klienci w okresie od stycznia do końca czerwca odebrali od nas już łącznie 54 000 samochodów, co jest najwyższą liczbą w pierwszym półroczu w ciągu 32 lat naszej obecności na rynku. Import wiąże się jednak z wieloma zagrożeniami i dlatego jest najmniej bezpiecznym sposobem nabycia używanego samochodu. Są to głównie problemy wynikające z wysokiego wieku, a co za tym idzie zużycia tych samochodów, ale także częste występowanie różnych oszustw, takich jak w szczególności manipulowanie przebiegiem lub ukrywanie poważnych wypadków, które przeszedł samochód" – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora sieci sieć centrów samochodowych AAA AUTO.