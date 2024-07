Nowa Toyota GR Yaris. Zmieniono nie tylko skrzynię biegów

Toyota GR Yaris. Zmiana jednostki napędowej

Nowy GR Yaris otrzymał nową wersję turbodoładowanego, trzycylindrowego silnika, który teraz ma większą moc (280 KM) i wyższy moment obrotowy (390 Nm), a także otrzymał nową, ośmiobiegową skrzynię automatyczną, która charakteryzuje się ultraszybkimi zmianami przełożeń. Poprawiono też podwozie, a w kabinie zmodyfikowano pozycję za kierownicą, by była jeszcze bardziej sportowa. Zawieszenie dostrojono, by zapewniało doskonałą przyczepność pracując w ekstremalnych warunkach. Dostosowano też ustawienia sprężyn oraz wzmocniono przednie amortyzatory. Do podstawowego wyposażenia zostały włączone najważniejsze elementy pakietu Sport – dodatkowa chłodnica, intercooler z instalacją natrysku wody oraz zmodyfikowany wlot powietrza.

Toyota GR Yaris. Automatyczna skrzynia GAZOO Racing Direct

Podczas testów na torze wyścigowym nowy automat w GR Yarisie umożliwił osiągnięcie lepszych czasów niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Doskonałe właściwości jezdne auta to także zasługa standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu. Inżynierowie GAZOO Racing testowali oprogramowanie oraz różne materiały, by uzyskać wysoką odporność na pracę w wysokich temperaturach, osiągając odpowiedni balans pomiędzy prędkością zmiany przełożeń a prowadzeniem.

Nowa funkcja wyboru trybów jazdy – Sport, Normal, Eco, pozwala dostosować auto do codziennych potrzeb poprzez modyfikację ustawień wspomagania kierownicy, pracy układu klimatyzacji, reakcji na pedał przyspieszenia czy układu zegarów przed kierowcą. W samochodach z automatyczną skrzynią GAZOO Racing Direct dostosowuje się także sposób zmiany przełożeń. W trybie Sport zmiany są błyskawiczne, w trybie Normal oraz Eco zachowano odpowiedni balans. W trybie Sport zarówno w pozycji D, jak i M skrzynia zmienia przełożenia błyskawicznie. W zakresie od 4900 do 7200 obr./min. skrzynia dostarcza najwięcej sportowych wrażeń.

Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna ma ciasno zestopniowane przełożenia. Auto korzysta też z nowego systemu kontroli momentu obrotowego oraz kompaktowego elektromagnesu liniowego o wysokiej czułości. Dzięki zastosowaniu wysoce odpornego na ciepło materiału w sprzęgle oraz dostrojeniu ustawień oprogramowania sterującego uzyskano ultraszybkie zmiany biegów. Zmiana przełożeń w położeniu D jest płynna, a funkcja predykcyjnego wyboru biegu idealnie dostosowuje się do intencji kierowcy. Za chłodzenie układu odpowiada instalacja chłodnicy płynu do automatycznej skrzyni biegów.

Toyota GR Yaris. Sportowa skrzynia manualna

Inżynierowie TOYOTA GAZOO Racing udoskonalili także skrzynię manualną, by dostosować ją m.in. do większej mocy silnika. Ulepszono układ sprzęgła, który otrzymał nowe dwumasowe koło zamachowe, a maksymalny moment obrotowy wzrósł z 360 do 390 Nm. Zmieniono także charakterystykę pracy sprzęgła, by dawało lepsze wyczucie podczas dynamicznego ruszania oraz sportowej jazdy. Dostosowano też działanie pedału sprzęgła ze stosunkowo dużą maksymalną siłą nacisku, która jest charakterystyczna dla aut sportowych.

Dostawy nowej Toyoty GR Yaris do europejskich klientów rozpoczną się latem 2024 roku.