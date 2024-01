Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Zapadł ważny wyrok - co dalej?

Wyrok nie jest prawomocny i do jego uprawomocnienia uchwała obowiązuje. Jakie są zatem założenia SCT w Krakowie? Od lipca 2024 r. do czerwca 2026 r. w Krakowie będzie obowiązywał okres przejściowy. Do miasta nie będą miały wjazdu samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 (rok produkcji od 2000) w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm co najmniej Euro 5 w (rok produkcji od 2010, a w przypadku samochodów ciężarowych rok produkcji od 2008).