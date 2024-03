Strajk taksówkarzy 27 marca 2024. Tego domagają się kierowcy

Przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy "Warszawski Taksówkarz" Dariusz Chojnowski powiedział w rozmowie z PAP, że taksówkarze chcą, by Rada Warszawy jak najszybciej podniosła stawki za przewozy taksówkarskie na terenie Warszawy i by nie traktowano ich jak zło konieczne.

"Nie mówimy tu o Uberze czy Bolcie, bo ich to po prostu nie dotyczy. Oni mogą sobie ceny regulować w dowolnym momencie. Ja niestety, nie. Mam zalegalizowany taksometr na określoną kwotę i w trakcie kursu jedyne, co mogę zmienić to taryfę i strefę" - dodał