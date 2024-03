Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 22 marca 2024 roku?

W ostatnim tygodniu krajowi producenci paliw pięciokrotnie zmieniali cenniki w hurcie. W efekcie korekt średnia cena benzyny bezołowiowej Pb95 wynosi obecnie 5179,40 zł netto za 1000 litrów – to niespełna 90 zł więcej niż przed tygodniem, ale - co warto podkreślić - także w tym tygodniu, w środę popularna „95” osiągnęła cenę 5219 – czyli swoje tegoroczne maksimum.

Dużo mniejsza skala zmian dotyczyła cen oleju napędowego. Diesel podrożał w sprzedaży hurtowej o 50 zł w porównaniu z minionym piątkiem i dziś jego średnia cena wynosi 5462 zł netto – wobec ceny sprzed tygodnia to wzrost o niespełna 1 proc. Jest jednak cień nadziei na chwilowe powrócenie do stanu równowagi i zatrzymanie tych dynamicznych wahań na rynku hurtowym. Wiele wskazuje na to, że najbliższe dni powinny przynieść tymczasową stabilizację cen w rafineriach na obecnych poziomach.