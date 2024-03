Sprzedaż samochodów. Ta marka zarejestrowała ponad 20 tys. samochodów w dwa miesiące

Po dwóch miesiącach 2024 roku Toyota umocniła się na pozycji lidera polskiego rynku. Do 29 lutego zarejestrowano 20 735 samochodów osobowych i dostawczych marki, czyli więcej niż trzech kolejnych konkurentów razem wzięty. Przełożyło się to na 21% udziału w rynku. Co więcej, tegoroczny wynik jest o 18% lepszy od ubiegłorocznego.

Więcej na temat nowych danych z rynku znajdziesz tutaj.

W lutym na polskie drogi wyjechało 10 394 aut Toyoty (+13%), a marka zajęła pozycję numer 1 zarówno wśród firm, jak i klientów indywidualnych. Do flot trafiło 6693 samochody (+9%). Osoby prywatne zarejestrowały 3701 Toyot (+21%) i w tej części rynku marka dominuje z aż 23,2-procentowym udziałem.

Od początku roku Toyota dominuje w kategorii samochodów osobowych. Polscy klienci zarejestrowali aż 19 589 aut tej marki (+17%), a co czwarte model, który opuszczał salony to Corolla. W pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku na drogach przybyło 5603 nowych Corolli. Auto jest zdecydowanym liderem całego rynku, a także segmentu C z udziałem wynoszącym aż 32,1%.