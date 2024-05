Samochód używany. Co z cenami aut z drugiej ręki? Mamy nowe dane

„Spadki cen aut używanych to bardzo dobra wiadomość dla kupujących, zwłaszcza planujących kupić samochody elektryczne, które staniały najbardziej. To dobra wiadomość także w kontekście zapowiedzi rządu o planowanych dopłatach do zakupu elektrycznych samochodów używanych. Dzięki wprowadzanym zmianom do Krajowego Planu Odbudowy, będzie można otrzymać do 40 tys. zł dopłaty do auta elektrycznego kupionego na rynku wtórnym. Moim zdaniem, to znakomite rozwiązanie, które poprawi dostępność do samochodów na prąd szerszemu gronu kierowców. Nasza firma już od kilku lat przygotowuje się do działalności związanej z pojazdami elektrycznymi. Kluczowe jest dla nas w szczególności badanie zakupionych samochodów elektrycznych pod kątem stanu ich akumulatorów, aby nasi klienci dokładnie wiedzieli, czego mogą oczekiwać od nabywanego samochodu” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.