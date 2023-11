Samochód elektryczny. Jedziesz pierwszy raz autem na prąd? Na to zwróć uwagę

Jazda samochodem elektrycznym zachęca do bardziej świadomego i ekonomicznego prowadzenia. Im większa prędkość, tym większa ilość energii potrzebna do jej utrzymania. Kierowcy mogą łatwo zobaczyć, jak styl jazdy wpływa na poziom energii w baterii i jak na przykład płynna jazda może ograniczyć częstotliwość ładowania lub wydłużyć liczbę kilometrów przejechanych na jednym ładowaniu. Nie chodzi tylko o płynną jazdę, należy też nauczyć się wykorzystywać hamowanie regeneracyjne, czyli odzyskiwanie energii podczas hamowania.

Kierowców czeka nowy podatek od samochodów. Ma to być opłata, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona do końca 2024 roku. Od czego będzie zależeć jej wysokość?

Pojazdy EV zwykle wyposażone są w funkcje, które optymalizują zużycie energii. Mają one wpływ na niektóre urządzenia samochodu (ogrzewanie, klimatyzację, układ wspomagania i in.) oraz na czynności związane z prowadzeniem. Zasięg można również zwiększyć dzięki wstępnemu ogrzaniu lub ochłodzeniu wnętrza. Gdy samochód jest podłączony do gniazda ładowania, istnieje możliwość zdalnego zaprogramowania temperatury w momencie wyjazdu. Pomimo tego, że dzięki postępowi technologicznemu zasięgi aut elektrycznych rosną z roku na rok, to w przypadku dłuższej trasy lepiej zaplanować podróż, uwzględniając ewentualny postój na stacji ładowania po drodze.