Sąd Najwyższy. Niepotrzebny test alkomatem, by udowodnić, że kierowca jest pijany

Zgodnie z tym orzeczeniem po to, aby stwierdzić, że kierowca jest pod wpływem alkoholu wystarczające są: relacja policjantów prowadzących kontrolę drogową, zapach alkoholu oraz niezdolność do udzielenia odpowiedzi.

Stanowisko to Sąd Najwyższy w Rzymie zajął odrzucając odwołanie od kary, złożone przez kierowcę z Brescii. Spowodował on wypadek prowadząc samochód po spożyciu alkoholu. Z powodu błędu proceduralnego, popełnionego przez policjantów, badanie alkomatem zostało anulowane. Jednak funkcjonariusze napisali w protokole na podstawie obserwacji jego zachowania, że w tym przypadku ilość alkoholu we krwi przekraczała dopuszczalny limit- podał dziennik „Il Messaggero”. Było to podstawą do ukarania sprawcy wypadku.

Mężczyzna zaskarżył tę decyzję, a sprawa trafiła do sądu najwyższej instancji. Ten zaś uznał, że wystarczają obiektywne elementy i objawy, zauważone przez policjantów - od nierównego prowadzenia samochodu, po zapach alkoholu oraz niezdolność do udzielenia odpowiedzi podczas kontroli.