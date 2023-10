Rozczarowujący koniec sezonu RSMP. Samochód znów nie dał rady

Jarosław Szeja: - Jestem wściekły. Znów wygrywamy odcinki specjalne, znów jesteśmy najszybszą załogą w rajdzie… i znów musimy pogodzić się z tak potężnym rozczarowaniem, ponieważ samochód nie wytrzymał trudów rywalizacji. Sezon mistrzostw Polski jest dla nas zakończony. Teraz musimy zastanowić się co dalej? Oczywistym jest, że w i20 R5 rywalizacja jak równy z równym z naszymi rywalami jest niemożliwa. Nie ma sensu zastanawiać się, co by było, gdyby? Myślę, że każdy widział nasze tempo w tym sezonie w najstarszym samochodzie w czołówce RSMP.