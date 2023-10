Przełom w bateriach do samochodów? Toyota robi ważny krok

Toyota i Idemitsu ogłosiły zawarcie strategicznej umowy o współpracy w zakresie rozwoju masowej technologii i produkcji baterii ze stałym elektrolitem. Obie firmy chcą w krótkim czasie poprawić wydajność tej technologii oraz ustanowić efektywne łańcuchy dostaw, które umożliwią masową produkcję akumulatorów do różnych typów pojazdów elektrycznych.

Nowy rozdział elektromobilności

Innowacyjny budulec charakteryzuje się elastycznością. Tym samym jest odporny na uszkodzenia powstające w wyniku wielokrotnego ładowania i rozładowywania się akumulatora. Ponadto akumulatory siarczkowe są mniejsze, a zarazem wydajniejsze, co zwiększa liczbę możliwych zastosowań w pojazdach różnego typu - od samochodów sportowych, w których ważna jest jak największa moc, po auta dostawcze i użytkowe, w których liczy się częste i szybkie ładowanie.

Masowa produkcja i komercjalizacja technologii

W ramach strategicznej współpracy Toyota i Idemitsu przewidują trzy kluczowe etapy. Pierwsza faza obejmie rozwój stałych elektrolitów siarczkowych oraz przygotowaniach do stworzenia instalacji pilotażowej. W fazie drugiej, Idemitsu przygotuje się do produkcji stałych elektrolitów siarczkowych, a Toyota skoncentruje się na przystosowaniu baterii do samochodów elektrycznych oraz rozpocznie ich wprowadzanie na rynek w latach 2027-2028. Ostatecznym celem jest masowa produkcja i komercjalizacja tej technologii.