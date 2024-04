Policja. Jak za jednym razem uzbierać 30 punktów karnych i dostać 6500 zł mandatu?

Policjanci z sosnowieckiej drogówki byli świadkami nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, jakiego dopuścił się 40-letni mieszkaniec Sosnowca. Przejeżdżając ulicą Parkową zauważyli samochód, który dopuścił się niebezpiecznego manewru – wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych. Policjanci ruszyli jego tropem. Pojazd poruszał się bardzo szybko, w związku z czym mundurowi dokonali pomiaru prędkości pojazdu – okazało się, że w pewnym momencie przekroczył aż o 72 km/h dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.

Gdy policjanci zatrzymali go w najbliższym, odpowiednim do tego miejscu, okazało się, że na jego koncie są już 23 punkty karne. Mundurowi ukarali go mandatem za

przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym

za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych

