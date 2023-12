Pożar samochodu elektrycznego. Jak zabezpieczyć garaże podziemne?

Nowe budynki wielorodzinne powstaną już ze stacjami ładowania

Nowo powstające bloki i apartamentowce coraz częściej będą wyposażane w instalacje do ładowania pojazdów. Współczesne budownictwo powinno być dostosowane do elektromobilności, bo tego oczekują kupujący mieszkania. Według danych z końca września 2023 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 50 386 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwsze dziewięć miesięcy b.r. ich liczba zwiększyła się o 16 971 sztuk, tj. o 57% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).