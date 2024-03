Pożar samochodu elektrycznego. Jak się zachować w takiej sytuacji?

Przyczyny pożaru samochodu elektrycznego

Choć aut z napędem elektrycznym jest z roku na rok na drogach coraz więcej, to przyczyny ich pożarów nie są do końca oczywiste. Wiele słyszy się, że winowajcą pożarów elektryków są głównie zapłony baterii. Jej uszkodzenia, nadmierna ekspozycja na wysoką temperaturę, częste przeładowania, a także wydobywające się opary mogą doprowadzić do pojawienia się ognia. Eksperci podają także, że powody tkwią w awarii systemu ładowania czy instalacji. Nie wyklucza się również podpaleń, przez które również auta spalinowe stają w płonieniach.