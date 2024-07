Policja. Ucieczka przed policją to nie najlepszy pomysł

Kiedy na jednej z wrocławskich ulic policjanci ruchu drogowego zauważyli za kierownica osobowego Volkswagena znanego im z wcześniejszych interwencji mężczyznę, który nie posiadał uprawnień do kierowania, postanowili zatrzymać go do kontroli. Na widok oznakowanego radiowozu oraz mundurowych wysyłających wyraźne sygnały do zatrzymania się, ten wjechał na chodnik i gwałtownie przyspieszył.

Mężczyzna uciekając pożyczonym od kolegi autem łamał kolejne przepisy ruchu drogowego. Poczynając od niestosowania się do sygnałów dawanych przez osobę uprawnioną do prowadzenia kontroli drogowej, jazdę wzdłuż po chodniku, nie stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, na stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kończąc.