Dofinansowanie zakupu samochodu. Będą dodatkowe pieniądze - kto skorzysta?

Fundusz wyliczył, że dzięki zwiększeniu ilości środków w programie "Mój Elektryk" możliwe będzie dofinansowanie ok. 2 tys. kolejnych nowych samochodów zeroemisyjnych. Dodał, że obecnie po polskich drogach jeździ ich ok. 66 tys., a w ramach programu dofinansowano zakup łącznie prawie 23 tys. pojazdów.

ZOBACZ TAKŻE: Znaki drogowe. Czy wiesz co oznacza ten znak?

W przypadku pojazdów dostawczych dofinansowanie wynosi do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 tys. zł, a po zadeklarowaniu określonego podwyższonego przebiegu - do 30 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 70 tys. zł. Dotacja do motorowerów i motocykli pokrywa do 30 proc. kosztów zakupu i wynosi nie więcej niż 4 tys. zł. Wyliczono też, że przedsiębiorcy wykorzystali ok. połowę z 200 mln zł przeznaczonych na takie dopłaty.