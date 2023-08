Płyn chłodniczy. Co ile wymieniać? O czym pamiętać latem?

Układ chłodzenia silnika samochodu pełni swoją rolę bez względu na porę roku, dlatego niezwykle ważne jest stosowanie odpowiedniej jakości płynu chłodniczego. W okresie zimowym powinien on odznaczać się niską podatnością na zamarzanie, latem – wyższą temperaturą wrzenia.

Objawy zużycia płynu chłodniczego

Ważna jest systematyczna wymiana płynu chłodniczego. Przyjęto dla niego interwał trzech lat lub przebieg pojazdu w granicach 100-200 tysięcy kilometrów. Nie zwalnia to jednak kierowcy z przeprowadzania systematycznej, co najmniej dwa razy w roku, kontroli. Wystarczy podnieść maskę – najlepiej zimnego – silnika i ocenić zawartość płynu w zbiorniczku wyrównawczym. W trakcie eksploatacji jego pierwotny kolor może się zmienić, znacznie ważniejsza jest konsystencja. Niejednolita, z widocznymi zanieczyszczeniami i osadami, świadczy o zużyciu, co przekłada się na utratę optymalnych właściwości.

Drugim punktem kontroli jest sprawdzenie poziomu płynu. Służy do tego skala umieszczona na zbiorniczku wyrównawczym. Prawidłowe wskazanie powinno znaleźć się pomiędzy minimum a maksimum. Przekroczenie tych wartości oznacza utratę któregoś z kluczowych parametrów, na przykład temperatury wrzenia. Spadek poziomu płynu wiązać się może także z uszkodzeniem mechanicznym przewodów czy obudowy chłodnicy. Na rynku dostępne są również bardzo tanie refraktometry, które precyzyjnie określają temperaturę pracy płynu. Takie urządzenie powinno też być dostępne w każdym warsztacie.

W obu przypadkach nie warto zwlekać z decyzją o wymianie płynu na nowy.

Jaki rodzaj płynu do chłodnicy wybrać?

Płyny do chłodnic dostępne są w dwóch postaciach: gotowej do użycia oraz koncentratu. Proporcje rozcieńczania – co ważne wodę demineralizowaną lub destylowaną – powinny być umieszczone na etykiecie opakowania. Niektórzy producenci uzależniają to od temperatury otoczenia, w jakim samochód jest eksploatowany. Ma to największe znaczenie w przypadku zimy, bo niewłaściwe stężenie może skutkować zamarznięciem płynu w układzie i poważną awarią. W okresie letnim nie będzie aż tak istotne.

O wyborze konkretnego płynu może też decydować rodzaj materiału, z którego wykonano chłodnicę. Najczęściej jest to miedź lub aluminium. Dlatego należy sprawdzić, jaki typ płynu chłodniczego należy użyć. Nie zawsze dobór według koloru płynu jest dobrym rozwiązaniem. Ważne jest również spełnienie norm i standardów stawianych przez producentów samochodów, które opisane są na etykiecie.

Wymianę płynu chłodniczego na nowy powinno poprzedzić płukanie układu. Prewencyjnie warto też zastosować środek uszczelniający.

Ubytek płynu do chłodnic w trasie

Z reguły dostępne na rynku płyny do chłodnic można ze sobą mieszać. W przypadku konieczności tzw. dolewki, a więc sytuacji doraźnej, nie trzeba szukać tego samego produktu. Płyn uzupełniamy poprzez zbiorniczek wyrównawczy, którego korek można odkręcić wyłącznie przy zimnym silniku (układy chłodzenia są nadciśnieniowe i w przypadku otwarcia zbiorniczka z gorącym płynem występuje duże ryzyko poparzenia). Alternatywą – w okresie letnim – jest dolanie wody, ale to rozwiązanie zalecane w ostateczności. Po powrocie do domu należy przeprowadzić wymianę płynu na nowy.

