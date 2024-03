Niezapłacony mandat. Co grozi kierowcy za niezapłacenie mandatu?

Jeśli nie popełniliśmy czynu lub nie zgadzamy się z werdyktem wystawiającego mandat, możemy odmówić jego przyjęcia, co oznacza skierowanie sprawy o wykroczenie do sądu. Jednak, jeśli zgodziliśmy się na przyjęcie mandatu, konieczne jest jego uregulowanie. Nieopłacenie grzywny może prowadzić do poważnych problemów, a nawet do pobytu w areszcie.

Niepłacenie mandatów jest traktowane jako odmowa przyjęcia kary i prowadzi do uruchomienia procedury administracyjnej.

Ten proces trwa przez kilka, kilkanaście miesięcy, po czym niespodziewanie policjanci mogą zapukać do drzwi i doprowadzić do zakładu penitencjarnego, w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Ryzyko zatrzymania może również pojawić się podczas rutynowej kontroli drogowej czy legitymowania.